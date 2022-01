Rõuge vald asub giide koolitama

Seda, et aasta algul välja kuulutatud giidikoolitus nõnda populaarseks osutub ning grupp mõne tunniga täis broneeritakse, ei osanud arvata ka korraldajad ise. «See oli täiesti uskumatu, me ise ka ahhetasime. Kõik tulid korraga,» sõnas Ööbikuoru külastuskeskuse arendusprojekti vedav Ruuta Ruttas-Küttim. Sellegipoolest registreerimist ei suletud, vaid seda saab teha 20. jaanuarini. «Praegu on 20 asemel juba 32 – see on pea kaks gruppi. Nüüd peame vaatama ja otsustama, mismoodi teeme, kas oleme võimelised ka teise grupi tegema, sest ära visata ei taha kedagi,» lisas ta.