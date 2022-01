Vanamõisa elamupiirkonna loomine jõudis olulise verstapostini

Maalilise asukohaga uue elamupiirkonna rajamisega, kus oma elamukrundi saab ka odaviskesangar Magnus Kirt, soovitakse meelitada piirkonda uusi elanikke, eelkõige noori inimesi. See on valla jätkusuutlikkuse seisukohalt üks olulisemaid aspekte, sest ka Tõrva valla rahvastik on tendentsis vananev ning sünde igal aastal vähem kui siit ilmast lahkujaid.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et uue elamupiirkonna loomise plaan sai alguse soovist premeerida 2019. aasta maailmameistrivõistlustel hõbeda pälvinud odaviskesangarit Magnus Kirti elamukrundiga. Kuna sobivat maatükki vallal kohe võtta ei olnud, siis paslikku kohta otsides jõuti selle maa-alani Magnuse lapsepõlvekodu läheduses. „Kuna Tõrvas on tekkinud elupinnaks sobivate atraktiivsete elamukruntide puudus, otsustasime võtta asja laiemalt ette ja teha täiesti uus elamuarenduse ala Vanamõisa järve äärde. Eelduste kohaselt jõuame juba aprillis nii kaugele, et välja on töötatud täpsemad tingimused kruntide saamiseks ning saame tutvustada kogu elamupiirkonda laiemale avalikkusele,“ lisas Ruusmann.