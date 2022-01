Aasta tiitlitega soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

„Erinevaid aastaauhindu jagatakse üle Eesti mitmel pool, kuid need ei kata kõiki folklooriliikumise olulisi osapooli. Folkloorinõukogu saabuva ümmarguse aastapäeva puhul on hea meel see viga parandada ning tõsta esile neid tegijaid, kes meie pärimuspilti oma tegevusega rikastavad,“ põhjendab Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht Monika Tomingas uue algatuse tagamaid.

Eesti Folkloorinõukogu auhind Teotugi on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd. Elvi Nassar, auhinna nime autor, on öelnud: “Inimesed teevad tööd, aga mõned teevad ka tegusid. Eriti väljapaistvaid folklooritegusid me tunnustame. Samas on tigu selline väike ja tegus loomake, kelle ,,kõnnirajast jääb pikk jälg maha”.”