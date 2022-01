Maanteel põrkasid kokku sõidukid

"Mõlema auto juhid olid kained ja omavad juhtimisõigust. Nad said süü osas omavahel kokkuleppele ning pöörduvad kindlustusse," lisas Keisk.

Politsei tuletab meelde, et talvistes oludes liigeldes tuleb olla tähelepanelik, hoida piisavat pikivahet, vältida järske manöövreid ning arvestada, et talvistes tingimustes on pidurdusteekond oluliselt pikem, mistõttu tuleb ristmikele lähenedes juba aegsasti hoog maha võtta ning veenduda ettevõetava manöövri ohutuses.