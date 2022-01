Säilitamist vajab ka nõukogudeaegne arhitektuur

Mille poolest on Peri kunagine kolhoosikeskus väärtuslik?

Tegemist on tuntud Eesti arhitekti Ado Eigi projekteeritud hoonega, mis ei ole küll tema tippteos, aga paigutatud tundlikult maastikku ega sega vanu mõisahooneid. Seda tüüpi hoonet ei oleks ka raske soojustada, sest see on väga lihtsa vormikeelega.