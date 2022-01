Kirt puhkab end välja Tõrvas loodust nautides

Tõrvast pärit odaviskaja Magnus Kirt leiab, et just tema kodukandis on parimad paigad, kus sportida ja puhata.

«Lemmiksportimisrajad on mul Tõrvas. Eriti nüüd, kui sai ka staadion renoveeritud. Tõrvas on olemas kõik, et teha väga heades tingimustes sporti,» on Kirt veendunud. Oma esimese võistluse tegi praegune tippsportlane just sealsel koolistaadionil. «Siis oli see veel vana kummiasfaldiga, aga see ei seganud. Huvi spordi vastu oli tõrvakatel juba siis suur ning võistlemas palju lapsi,» rääkis odaviskaja.

Sportlase meelest on mõnus trennitegemise viis libiseda suuskadel mööda Tõrva või Abja-Paluoja valgustatud terviseradu.

«Suusatamiseks on mul vähem aega jäänud, sest trenni iseloom on talviti teine, aga noorena sai Tõrvas suusakilomeetreid ikka kogutud ja usun, et Tõrva radadel suusataja ei pea kindlasti pettuma.» Tõrva parkmetsas on 11,1 kilomeetrit kõnni-, jooksu- või suusaradu.

«Kuna elan Vanamõisa järve lähedal, olid ümbruses olevad metsad, mäed ja karjäärid mulle juba lapsepõlves tuttavad,» meenutab Kirt. Järve kaldal asub ka Eesti kõrgeim hüppetorn, millel kõrgust 11 meetrit.