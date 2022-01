Põlvamaal loksub saatejuhi fookus paika

Adamsoo rääkis sedagi, et tal on kaks lemmikpaika maailmas, mõlemad asuvad Lõuna-Eestis. Üks neist on tema sünnilinn Tartu, kus elab ka tema pere. Teine on Põlvamaal asuv Valgemetsa küla, kus on tema suvekodu. Just seal katsub ta enda sõnul fookuse elus paika loksutada.