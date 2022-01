Keeni kohvikus koguti raha Keenia tüdrukule

Ettevõtmise ühe eestvedaja, ajaloo ning inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kersti Haljasmetsa sõnul koguti 50 eurot Keenias Elwasambi põhikoolis õppiva tüdruku Valentine Nakoli õpingute toetuseks. «Keenias on haridus iseenesest tasuta. Aga muidugi on kooliskäimine vaesematele peredele kulukas: koolivorm, vihikud, ranits kõik maksavad. Nüüd veel ka maskid. 50 eurost on ühele lapsele suur abi,» selgitas Haljasmets.

Kool on sama tüdrukut toetanud 2016. aastast. Neiu lemmikaine on inglise keel, vabal ajal armastab ta mängida jalgpalli. Suurena soovib Valentine aga saada kaugsõidujuhiks.

See, et Keeni kool toetab kõlaliselt sarnase nimega riigis õppivat neiut, on Haljasmetsa sõnul juhus. «Teadsime, et on võimalus aidata ja otsustasime seda teha.» Raha jõuab Keeniasse MTÜ Mondo vahendusel.