Seljavõit koroonaviiruse üle pani kultuurihinge elule teisiti vaatama

Ta püüab olla optimistlik, ja on ka. Kurja viiruse seljatanud mees, kes mullu sattus oma 48 eluaasta jooksul esimest korda haiglavoodisse, vaatab nüüd, mõni kuu hiljem elule teistmoodi. Või nagu ta ise mainib: kui hinge matnud raskest ajast midagigi üldse head leida, siis seda, et teinekord on justkui säärast raputust vaja. Selleks, et mõista, mis elus tõeliselt oluline on.