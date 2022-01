Võitjad selgusid seitsmes tänavatantsukategoorias. Osalejaid oli ka naaberriikidest.

Valgamaa noormees Rainer Truks võistles kategoorias vogue performance, kus veerandfinaali pääses 11 tantsijat. Kokku oli võistlejaid etapil ligi 100.

Vogue performance’i teema oli royal ehk luksuslik ning tantsijad pidid selle põhjal ette valmistama ka kostüümid. Rainer Truks pidas kolm tantsulahingut, viimane neist oli finaal Tartu tantsija Geia Jõemetsa vastu.

Esimene stiil oli hiphop

Truks hakkas tantsutrennis käima aastal 2018. «Tol ajal ma ei olnud just kõige sportlikum. Pidin aga tervislikel põhjustel leidma võimaluse parandada oma füüsilist vormi ning siis liitusingi tantsukooliga JJ-Street, kes leidis mu oma reklaamtuuril.»

Noormehe esimeseks tantsustiiliks sai koolikaaslase eeskujul hiphop, vogue’i avastas ta enda jaoks aasta hiljem. Kuna Valgas enam seda stiili ei viljeletud, hakkas ta õppima seda omal käel.

Kui Truks kuulis, et tänavatantsudes tulevad karikavõistlused ja vogue on seal esindatud, alustas ta suuremaid ettevalmistusi. «Võit oli veidi üllatav, sest konkurents oli tõesti tugev. See süstis minusse aga veel rohkem motivatsiooni ja tõestas, et tegelen õige asjaga.» Kindlasti plaanib ta osaleda ka sarja järgmistel etappidel.

Treener kiidab õpilase sihikindlust

Truksi treener Erika Kesvatera alustas oma teekonda tantsukoolis JJ-Street 2013. aastal, kui kool Valga linna laienes.

«Koostöös oma treeneri Mari Venskiga olen jõudnud selleni, et sügisest alustasin treeningute andmist Valgas, ühtlasi sai minust Raineri treener. Rainer on edasipürgiv, sihikindel ja positiivse suhtumisega. Alatasa, kui nägin teda, harjutas ta elemente võistlusteks,» rääkis Kesvatera.

Rainer Truks, tantsija: «Võit oli veidi üllatav, sest konkurents oli tõesti tugev. See süstis minusse aga veel rohkem motivatsiooni ja tõestas, et tegelen õige asjaga.»

Ta lisas, et kuna vogue’i praegu Valgas ei õpetata, tegi Rainer trenni oma seniste teadmiste põhjal, aga sügisel alustas Tartus treenimist. «Kohe oli näha arenemismärke. Võidutiitel meistrivõistlustel tõestas taas, et usaldus ja tihe suhtlus treeneriga on võti, kuna koos tegutsemisel jõuab kiiremini ja kaugemale,» rääkis Kesvatera.

JJ-Street annab tema sõnul võimaluse noortel arendada nii tantsuteadmisi kui suurendada ettevõtlikkust.