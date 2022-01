Valga muuseumi hoovil näeb supervõimekaid olendeid

Nahkhiired on imetabased kohanejad, kes võivad paastuda kuude kaupa, kottpimedas vigurlennul navigeerida või kuulmise abil jahti pidada. Praegu ongi käes aeg, mil nahkhiired on koobastesse põõnama suundunud, et seal söögita jaheda temperatuuri käes talv üle elada.