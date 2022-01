Suusaorienteerujad panevad end proovile Bulgaarias

Eesti koondise ridades võistlevad Bulgaarias Daisy Kudre, Doris Kudre, Mari Linnus, Epp Paalberg, Kevin Hallop, Mattis Jaama, Sander Pritsik, Andres Rõõm ja Rimmo Rõõm. Treener-esindaja on esimest hooaega rootslane Mattias Johansson.

Programmis on viis võistlusala: alustatakse sprindiga laupäeval, 22. jaanuaril, pühapäeval on kavas sprinditeade, esmaspäeval lühirada, kolmapäeval tavarada ja neljapäeval teatesõidud. Eelmisel EMil kaks aastat tagasi Venemaal võitis Daisy Kudre pronksi lühirajal ja koos Mattis Jaamaga ka sprinditeates.

«Minu ülesanne on keskenduda enesekindlale ja täpsele kaardilugemisele, säilitada rahu ja hea tuju igas võistlusolukorras ning füüsiliselt pingutada nii kuis jaksan,» nentis Daisy Kudre. «Tunnen, et võistluseelset pinget on vähem kui möödunud aastatel. Minu eesmärk on võita vähemalt üks tiitlivõistluste medal, aga veel rohkem soovin teha palju selliseid sooritusi, mis tooksid hea emotsiooni.»

«Ootan eelkõige põnevat võistlusnädalat. Soovin teha kontrollitud, kiired ja stabiilsed sooritused,» sõnas Epp Paalberg.

Ka Doris Kudre lubab anda endast maksimumi igal võistluspäeval. «Tuleb keskenduda korraga ühele distantsile ja anda seal endast kõik. Loodan, et mu füüsiline vorm on tõusuteel, aga igal juhul on oluline olla kaardilugemises keskendunud ja tehniliselt väga hea.»