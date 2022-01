“Ma usun, et see oli üks hea päev, kui ma võtsin kätte telefoni ja helistasin esimesse kliinikusse, kus oli psühholoog ja lasin panna esimese suvalise aja. Seda tühistada ma ei julgenud. Ja nii ma läksin,” jagab 21-aastane naine oma lugu “Olen olemas” näitusel.

“Meil kõigil võib elus ette tulla olukordi või perioode, kui seisame silmitsi raskustega, mis mõjutavad meie vaimset tervist. Loodame, et näituselt saavad inimesed ammutada mõtteid ja tuge, kuidas rasketest hetkedest edasi liikuda,” sõnab Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. “Jagame näitusel lisaks inimestelt saadud lugudele ka vaimse tervise esmaabi samme, mida me kõik saame kasutada, et leevendada vaimse tervise kriisi kogukonna tasandil.”