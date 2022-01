Energia kokkuhoidmiseks on otstarbekas öisel ajal, kui liikumist on vähem – keskööst kella viieni hommikul -, reguleerida valgustugevust erinevates lõikudes kuni 50 protsendi võrra väiksemaks. Ühegi tänav lõikes valgust täielikult ei kustutata, samuti ei piirata valgustust ülekäiguradadel. Mõnedel kergliiklusteedel testitakse peale keskööd ka valgustuse 90protsendilist vähendamist.

Otsuse on tinginud praegused kõrged energiahinnad, mis sarnaselt kodutarbijale mõjutavad ka valla eelarvet. Kuna tänavavalgustusele ostetakse elektrit börsihinnaga, on mõju valla rahakotile märkimisväärne. Asevallavanem Kaupo Kutsari sõnul on Valga tänavavalgustuse arve detsembrikuu eest ligikaudu kaks korda suurem kui see oli novembri eest ning tänavavalgustuse ajutine optimeerimine peaks andma märgatava kokkuhoiu.