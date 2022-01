Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul nõuab koroonaviiruse omikroni tüve laialdane levik jätkuvalt kõigi koolipere liikmete testimist. Ministeeriumi andmetel peaks enamikes koolides kiirteste jaguma veel nädalaks või paariks sõltuvalt sellest, millist testimisstrateegiat on kool seni kasutanud. “Detsembris said koolid kokku üle kahe miljoni testi arvestusega, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata koolipere liikmeid. Seoses omikroni tüve levikuga on olukord kiiresti muutunud, mistõttu oleme soovitanud esialgu kavandatust rohkemal määral testida,“ selgitas minister. “Koolidelt saadud tagasiside põhjal on üle 80% koolidest teste veel alles. Teame, et mitmes koolis, kus testimiskomplektid on praeguseks otsas, on koos koolipidajaga juba sobivad lahendused leitud.”