Venelaste domineerimine ei piirdunud ainult medalivõitudega, peaaegu kõik Venemaa koondise liikmed said koha tulemuste protokolli eesotsas, esikümnes oli naistest seitse ja meestest kuus venelast.

Naiste esikuuik:

Marina Vjatkina Venemaa 15.21

Olesja Rjazanova Venemaa 15.22

Tatjana Oborina Venemaa 15.27

Daisy Kudre Eesti 15.33

Aljona Trapeznikova Venemaa 15.41

Maria Ketškina Venemaa 15.52

Doris Kudre saavutas 18. koha (+3.30) ja Epp Paalberg oli 36. (+6.51). Kommenteerivad Eesti koondise naised:

Daisy Kudre: “Neljas koht on väga hea algus hooajale. Tehniliselt oli minu sooritus täna hea, raja alguses ehk pisut rabedavõitu, aga siiski läks kõik hästi. Tegin igati kontrollitud sõidu, ei riskinud, tegin vajadusel isegi peatuse, kui tundsin, et ei ole sajaprotsendiliselt oma teevalikuotsuses kindel.

Rada oli väga tehniline, liikuda tuli ainult kitsaste radade võrgustikus, kus puudusid laiad statsionaarsed suusarajad. Sprindiraja kohta olid täna suhteliselt pikad etapid, pidevalt tuli teha olulisi teevalikuid praktiliselt ainult üles- või allamäge kulgevatel etappidel.

Võistlusmaastik sobib mulle, olen keskmäestikus palju harjutanud ja tunnen ennast siin väga koduselt. Venelastele on väga raske vastu saada, suusaradade võrk on rajameistrite poolt tehtud, ma ütleksin, väga venepärane ja neile sobib see suurepäraselt.

Tore on jälle koondisega suurvõistlusel osaleda. Ilm on väga ilus, rajad hästi ette valmistatud, ma püüan stabiilsete sooritustega ka teistel distantsidel esikuuikusse pääseda.”

Doris Kudre: “Füüsiliselt oli raske juba algusest peale. Tõusud tulid väga raskelt ja laskumistega ei taastunud ära, endale tundus kogu aeg, et liigun aeglaselt. Tehniliselt sujus kõik hästi ja olen selle poolega väga rahul, ehkki ei ole muidugi põhjalikumat analüüsi veel teha saanud ja see on esialgu ainult sisetunne. Olen tulemuse üle väga positiivselt üllatunud ja üldpildis sooritusega rahul.”

Epp Paalberg: “Olen oma tehnilises soorituses ja ka tulemuses pettunud, miks nii läks, praegu öelda ei oska.”

Meeste konkurentsis võitis kulla Valdislav Kisseljov, aga üllatamast ei väsi igiliikur, tänavu juba 49-aastaseks saav venelane Eduard Hrennikov, kes täiendas oma ülisuurt medalikollektsiooni seekord EM-hõbedaga. Eesti koondise liider Mattis Jaama pidi leppima 21. kohaga (+2.48), suusasideme rikkega maadelnud Kevin Hallop oli 38. (+6.20), Rimmo Rõõm 46. (+7.43) ja Andres Rõõm 47. (+7.59)

Meeste esikuuik:

Vladislav Kisseljov Venemaa 14.52

Eduard Hrennikov Venemaa 15.03

Sergei Gorlanov Venemaa 15.23

Stanimir Belomažev Bulgaaria 15.31

Gion Schnyder Šveits 15.38

Andrei Lamov Venemaa 15.51

Eesti koondise meeste kommentaarid:

Mattis Jaama: ”Soojenduse ajal oli tunne päris hea, starti läksin keskendunult ja olin vaimselt võistluseks valmis. Lootsin ka, et olen samamoodi valmis keskmäestiku tingimusteks. Kuid üsna kiiresti sai selgeks, et füüsiliselt ei ole täna hea päev, kohati oli pigem matkarajal olemise tunne. Kaardilugenine sujus küll hästi, kuid kaotust parimatele kogunes liiga palju. Loodetavasti sain ennast tänasega n-ö “käima sõidetud” ja järgmised sõidud tulevad juba paremini välja.”

Kevin Hallop: “Alustasin pisut rabedalt ja esimese punktiga tegin päris suure vea, aga pärast seda sain siiski mingi rütmi kätte. Viienda kontrollpunkti juures lõhkusin kiirel laskumisel kuidagi suusaklambri, kukkusin ja selle nahka see võistlus läks. Päris kaua proovisin klambrit tagasi suusale saada ja õnnega pooleks saingi raja lõpuni läbitud. Füüsiliselt oli tunne hea, aga olen selgelt pettunud.”

Rimmo Rõõm: “Tänane rada oli nii füüsiliselt kui tehniliselt väga nõudlik. Minule oli raja esimene pool füüsiliselt raske ja kaardilugemine ei laabunud, stardis ei saanud ka kaarti hästi planšeti peale. Alles raja teises pooles sain lugemisrütmi kätte.”

Andres Rõõm: “Täna tundsin ennast füüsiliselt hästi, kuid väga tehnilisel rajal ei saanud sujuva orienteerumisega hakkama, tegin palju orienteerumisvigu.”