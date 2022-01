Kuna Räpina muusikakooli õpilasel Arhannal õnnestus suvekonkurss võita, saadeti temagi lõppvõistlusele. Mõlemas voorus esitas ta laulu «Speechless» Walt Disney animastuudio filmist «Aladdin». Konkurss oli rahvusvaheline ning seetõttu valitigi koos õpetajaga just ingliskeelne laul. Arhannat saatis Riivo Jõgi juhendatud saateansambel, kus Jõgi ise mängis klaverit, Peeter Änilane basskitarri ja Sander Aasaväli löökpille. Video filmis ja monteeris Jürgen Järvpõld.

Alles viimase, 19. žüriiliikme antud punktid kinnitasid Eesti neiu paremust hispaanlanna ees, kes Arhannaga koos punktide jagamisel üsna pea teistest rohkem esile tõusis. Kokkuvõttes pälvisid lauljad punkte järgmiselt: Arhanna 12, hispaanlanna 11, venelanna 7, rootslanna 6 ja ukrainlanna 4. Võitja auhind on 300 eurot ja tänavu novembris ootab Berliinis ees parimate lauljatega kontsert, millega tähistatakse võistluse 20. aastapäeva.

Arhanna Sandra Arbma ajalooline võit kirjutatakse Räpina muusikakooli ajalukku küll väga säravate tähtedega. Suurt tunnustust on väärt ka neiu juhendaja Margot Suur – ääretult pühendunud õpetaja, kes teeb kõik endast oleneva, et tema õpilased omandaksid tundides mitmesuguseid laulutehnikaid, valdaksid mitmekesist repertuaari ja oleksid nii Eestis kui ka rahvusvahelisel pinnal edukad. Ere näide on tema endise õpilase, Põlva muusikakooli kasvandiku Kristi Raiase ehk Rita Ray kõrge tähelend.