Täiskasvanud inimesed on Mõnistes 25 aastat päkapikke mänginud

Kõige pikemalt on päkapikud rahvast vastu võtnud 10 päeva järjest, iga ilmaga. Kõige rohkem on Mõniste päkapikumaa veerandsaja aasta jooksul korraga tegevuses olnud ligi 90 tegelast. Nende hulgas olid saatjapäkapikud, piparkoogikaunistajad, laulupäkapikud, postipäkapikud ja pürotehnikapäkapikk. Muidugi ei puudunud ka jõuluvana, kellelt kõik külastajad said kingikoti. Programm kestis kolm tundi.

Väga paljud on kirjutanud, et Mõniste päkapikumaa on Eesti kõige-kõige ilusam jõulumaa, kus kõige lahkemad ja toredamad päkapikud. Huumoriga pooleks on kaugema kandi inimesed korraldajatelt küsinud: «Kuidas on küll võimalik, et mitukümmend inimest panevad selga päkapikurõivad ning lähevad ühekorraga järsku lolliks!?» Sellele küsimusele ongi raske vastust leida, kuid ilmselt on selle taga olnud suurepärased korraldajad, kes suutnud kogukonda hästi kaasata, ning ühtlasi kogukondlik tahe teha midagi nii siirast.