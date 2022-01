Võru loodab algatuse toel uuendada kogu hoonekvartali

Arendamisel olev digiplatvorm hõlbustaks linnal muu hulgas küsida Euroopa Liidult toetusi, et hooneid korda teha. Tallinna tehnikaülikooli strateegiajuhi Einari Kiseli sõnul on täpsemalt tegu arvutiplatvormiga. «Ühelt poolt on meil olemas info andmebaasidest. Sellele lisame nüüd hoonete energiatarbe ning vaatame üle ka majade ehituskvaliteedi – selle baasil saab panna kokku terve kvartali renoveerimispaketi,» lausus Kisel.