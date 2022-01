Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul pikendati raamlepingut, sest uue viirusetüve laialdase levikuga on vajadus koolides tehtavate kiirtestide järele oluliselt kasvanud.

«Arvestasime, et kui testime kõiki koolipere liikmeid pärast vaheaega kahe nädala jooksul kaks korda nädalas ja seejärel kõiki õpilasi ja koolitöötajaid üks kord nädalas, siis jätkub teste veebruari lõpuni,» selgitas Kersna. «Nüüd on olukord seoses omikroni tüve levikuga muutunud ning vajame oluliselt rohkem kiirteste, et koolipered tunneksid end turvalisemalt ning õpilased saaksid olla kontaktõppel.»