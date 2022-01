Julgen väita, et noorukese Tõrva valla kohanemine ümbritsevaga on olnud üle ootuste hea ja nii esimesed kui järgmised arengusammud julgelt kindlad. Seda suuresti seetõttu, et selle vastsündinu vanemad, Tõrva valla elanikud – ettevõtjad, aktivistid ja otsustajad –, on kahe jalaga maa peal ja kaalutlevad inimesed, kes vajadusel vaidlevad, arutlevad, aga suudavad leida kompromisse ja ühiselt ühise eesmärgi nimel väljas olla.