Viis aastat Lõuna prefektuuri juhtinud Vallo Koppeli sõnul oli Kagu jaoskonna loomine õige samm, näiteks on tõusnud töötajate rahulolu vahetu juhtimisega. FOTO: Tiit Loim

Viis aastat Lõuna prefekti ametit pidanud Vallo Koppeli sõnul on selle ajaga ametikohti küll koomale tõmmatud, aga seda politseinike palgatõusu nimel. Nagu idapiiril, on tema hinnangul vaja infotehnoloogiat kasutada ka igapäevatöös, et patrulle tõhusamalt jaotada.