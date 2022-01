Ministeerium teatas, et annab ühekordse toetusena lisaraha omavalitsustele, kes otsustavad hiljemalt märtsi lõpuks ühe või mitme munitsipaalkooli tegevuse ümberkorraldamiseks lõpetada õppe andmise gümnaasiumiastmes.

«Toetus on mõeldud eelkõige neile omavalitsustele, kus on gümnaasiumid, milles õpib praegu alla saja õpilase,» ütles ministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld. Üle Eesti on 145 gümnaasiumiastmega kooli. Neist 44 koolis õpib gümnaasiumiastmes vähem kui sada õpilast.