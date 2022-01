Haiglad hajutavad kooronahaigeid

Põlva haigla juhataja Margot Bergmann ütles, et esimene patsient jõudis taasavatud osakonda pühapäeval. Praegu on seal kuus voodit, kuid valmidus on 20 kohaks. «Kahekümne kohaga saame varasema kogemuse põhjal vajadusel hakkama,» lisas haiglajuht. «Sellisel arvu puhul on haigetele olemas ka hapnikukohad.»