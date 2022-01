Põlvamaa lühiuudised

Arbma võitis taas peaauhinna

Arhanna õpetaja on Margot Suur, kontsertmeister õpetaja Jürgen Järvpõld. LEPM

Kutsekoolide mälumängu esikoht jäi Räpinasse

Järgmise mälumängu korraldaja on Luua metsanduskool. LEPM

Võrgustik seadis sihte

Põlvamaa koolide ja lasteaedade õpetajad ja juhid said kokku, et anda maakonna tervist edendavate haridusasutuste võrgustikule mõte ja sisu. Sihte aitasid seada juhendaja ja kogukondade koolitaja Krista Pegolainen-Saar ning Epp Laugaste-Poobus.

Protsess algas juba möödunud aasta oktoobris, mil tervist edendavate haridusasutuste võrgustik tegi ülevaate tegevustest, mis on juba edukad, ja ka nendest, mis vajavad parandamist. Jõuti järeldusele, et võrgustik on oluline ning selle arendamisega tuleb jätkata.