Daisy Kudre teenis EM-i tavarajal viienda koha

«Tänane tavarada oli brutaalselt raske, juba neljandas punktis oli vere maik suus ja selge, et täna on vaja lihtsalt meeletult kannatada,» ütles Daisy Kudre. «Enne starti tundsin lühirajavõistluse järelmõjuna, et olen liimist lahti, raske oli leida õiget tuju ja motivatsiooni. Tehniliselt tegin õigete teevalikutega igati hea soorituse.»