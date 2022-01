Kanepi kirikuõpetaja Margit Lail valiti aasta vaimulikuks

Margit Laili kandidatuuri esitanud kaheksa vaimulikku kirjutasid tema iseloomustuseks: «Sellest ajast, kui Margit valiti Kanepi koguduse õpetajaks, on nad kogu perega asunud elama koguduse keskele Kanepisse. Oma isikliku ja pereeluga on ta kristlikuks eeskujuks oma koguduses ja kogukonnas laiemalt. Margitil on kokkuhoidev pere, kes on talle suureks abiks koguduse elus. Positiivse suhtumisega oma kogukonda on ta pälvinud inimeste usalduse.» Margit Lail on kaheksa lapse ema ja kolmekordne vanaema.