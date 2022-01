Kütusemüüja kaudu on istutatud üle 20 hektari metsa

Ettevõte on loonud keskkonnaprogrammi, millega ühinedes läheb iga tangitud kütuseliitri pealt raha puufondi, millest rahastatakse metsaistutamist kogu Eestis. Nii on Alexelast kütust ostnud ja programmiga ühinenud inimesed maksnud kinni kokku 310 000 puu istutamise, neist 47 000 on pandud mulda Võru, Valga ja Põlva maakonnas.

Alexela projektijuht Piret Mihkelson selgitas, et keskmiselt toob ühe paagitäie tankimine Eesti metsadesse neli uut puud. Igalt kütusepaaki voolavalt liitrilt läheb 1 sent puufondi, millele Alexela lisab omalt poolt samuti sendi.

«Programmiga liitunud klient saab ise valida maakonna, kuhu ta laseb metsaühistul enda kogutud puud istutada. Oleme kaasanud kogenud metsamehed, kes aitavad iga istutuskoha jaoks valida just sinna kõige paremini sobivad puuliigid,» ütles Mihkelson pressiteate vahendusel.

Lõuna-Eesti metsadesse istutamiseks suunatud 47 000 puud on RMK Võru metsaülema Agu Palo sõnul arvestatav hulk. «Kui kuuske istutatakse 1800-2000 taime hektari peale, siis see on 23-24 hektarit metsa. Seda on omajagu,» selgitas ta Lõuna-Eesti Postimehele.

Aasta jooksul paneb RMK koos erametsaomanikega Palo sõnul Võrumaal mulda umbes poolteist miljonit puutaime. Eestis kokku istutas RMK mullu 24 miljonit puud.

«Kogukonnaprogrammiga juhime tähelepanu transpordi ja isiklike autosõitude keskkonnamõjule,» ütles AS Alexela juhatuse esimehe Aivo Adamson. «Kõigist seni kogutud puudest on metsadesse üle Eesti istutatud juba 200 000, neist 70% on okas- ja 30% lehtpuud. Ülejäänud puud jõuavad mulda juba järgmistel istutusperioodidel sel kevadel ja sügisel.»