Hiljuti Tehvandil koduradadel peetud Eesti meistrivõistlustel 10-kilomeetrisel klassikatehnika distantsil esikoha võitnud Mannima sai tiitliga automaatselt ka olümpiakoha. «Tõesti läks väga hästi. Ja nii on: see oli teada, et kes võidab, läheb,» lausub ta.