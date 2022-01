Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits tunnistab, et nende kool on saavutanud Võrumaal positsiooni, mille ta soovis sellele siin tööd alustades anda. FOTO: Arvo Meeks

Küllap igaüks teab rääkida mõnd lugu oma õpetajast ja ilmselt on just pedagoogid need, kes kujunemisjärgus noore inimese elu ta vanemate kõrval kõige rohkem mõjutavad. Sestap on omamoodi paradoks, et saja mõjukama Lõuna-Eesti inimese sekka õpetajaid peaaegu ei mahtunudki.