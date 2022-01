Võru meer liidaks meeleldi naabervallad linnaga

«Olen püüdnud südamega oma tööd teha,» lausus taasiseseisvumise järel pikimat aega ametis olev Võru linnapea Anti Allas, kes kinnitab, et ta end ise mõjukana ei tunne. Tuntuse ongi talle aga tema sõnul toonud linnapea amet ja tehtud tööd. «Võru linn on Kagu-Eesti suurim keskus, kus olen töötanud linnapeana kaheksa aastat. Valimistel olen saanud kolmel järjestikusel korral parima tulemuse. Võru on paljude aastate jooksul tundmatuseni muutunud,» tõi ta põhjenduseks.