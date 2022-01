Lõuna-Eesti mõjukate viis aastat

Mõjukaks olemist võib tõlgendada mitmeti ning mõjuvõimas saab olla ka nii, et see pole märgatav. Paljude inimeste mõjuvõim selgub alles märkamatult aastate jooksul. Läbi ajaloo võib tuua küllalt näiteid, kui kunstnik on kuulsaks saanud pärast surma ning alles hiljem hakkab tema looming mõjutama järgmisi põlvkondi. Kõik inimesed mõjutavad maailma ja end ümbritsevaid teisi inimesi ning üleüldse on mõju midagi sellist, mida ühegi valemiga mõõta ei saa. Seega rõhutame siinkohal kindlasti ka sõna «meelelahutus», sest täit tõde sellise tabeliga loomulikult esile ei too.

Kõikvõimalikud edetabelid on lehelugejatele põnevad. Ning öeldagu, mida öeldakse, tunnustus ja märkamine on inimestele oluline. Tunnustusvajadus on Ameerika psühholoogi Abraham Maslow’ inimvajaduste hierarhia püramiidis eneseteostuse ning armastus- ja kuuluvusvajaduse vahel olulisel kohal. Teiste hea sõna ja tunnustus on meile tähtis. Mitmesugused vajadused ongi aga see mootor, mis meid iga päev tegutsema paneb.

Olgugi et inimeste reastamine mõjukuse järgi võib tunduda meelevaldne, on sellises pingereas kindlasti oluline tõde. Millised laia haardega ettevõtjad või mõjuvõimsad poliitikud meid juhivad? Kes on meie silmis autoriteetsed ühiskonnategelased või lugupeetud teadlased? Või millised muusikud ja sportlased meid innustavad?

On olemas nähtav ja nähtamatu mõju. Tänapäeval on lihtne teha end nähtavaks – kes võtab rohkem sõna ajakirjanduses ja televisioonis, kes aga mitmesugustes sotsiaalmeediakanalites. Eestis on tekkinud oma osakaal sotsiaalmeediastaaridel. Kuid palju tegijaid on ka nii-öelda tagaplaanil – nad on pigem tegutsejad ning igas asjas suurt sõna ei võta. Lõuna-Eesti mõjukate tabelis troonivad eelkõige otsustajad ja pigem need tegijad, kes paratamatult on veidi tuntumad ning hindajad on oma punktid andnud neile nende tegude, väljaütlemiste või hoopis julgete ettevõtmiste põhjal.

Viie aasta kokkuvõttes kuuluvad Lõuna-Eesti mõjukate esiviisikusse Anti Allas, Ivari Padar, Jalmar Vabarna, Liina Kersna ja Kuldar Leis. Kõikidel aastatel on kõrgetel kohtadel olnud ka Anneli Ott, Georg Pelisaar, Margus Timmo, Margus Linnamäe, Priit Sibul ja Tiit Niilo.

Mõjukate nimekiri on üsna mehine. Viie aasta jooksul on nimekirjas kokku olnud vaid 41 naist. Olukord on läinud aastatega siiski naiselikumaks. Kui 2017. aastal oli saja esimese seas vaid 14 naist, siis tänavuses nimekirjas on neid juba 24 ehk pea neljandik. Aastate kokkuvõttes on mõjukaimad naised olnud Lõuna-Eestis Liina Kersna, Anneli Ott ja Mari Kalkun. Et naiste seas olulisi tegijaid märgataks, oleme lehes pühendanud ka eraldi loo mõjukatele naistele.

Tabelit mõjutab ka riigijuhtimises toimuv, seetõttu on kõrgetel kohtadel olnud piirkonnaga seotud ministrid. Mullu esikoha pälvinud tollane kultuuriminister Anneli Ott on pärast ametist taandumist tänavu kuuendal kohal. Antsla vallas suvekodu pidav ja siitkandirahva häälte toel riigikogusse pääsenud haridus- ja teadusminister Liina Kersna on aga sedapuhku kolmas.

Oleme mõjukate väljaselgitamisel valiku hõlbustamiseks andnud ette 100 nime, millest piirkonna omavalitsuste volikogude ja vallavalitsuste liikmed valivad välja 25. Peale etteantud nimede on hääletajatel võimalik ka nimesid lisada. Vastajate valim on küllaltki suur, selles osaleb mitmesuguste elualade esindajad. Tulemustes peegeldub ka viimase aasta muster: tõusjate ja langejate ning tabelisse tulemiste ja väljumiste põhjus on enamasti konkreetne sündmus möödunud aastal.

Kuna elu me ümber on pidevas muutumises, ongi saja mõjukaima nimekiri viie aasta jooksul pidevalt muutunud. Kokku on sellest läbi käinud 181 nime.

Rahvaesindajate osalemine mõjukaimate valimisel on läbi kõikide aastate olnud aktiivne. Üheteistkümne omavalitsuse kokku sadadest linna- ja vallavalitsuse ning volikogu liikmetest on võimalust oma valik teha kasutanud keskmiselt kolmandik. Kui esimesel kahel aastal reastasime mõjukaid vaid rahvaesindajate häälte põhjal, siis viimasel kolmel aastal on tabeli kujundamisele kaasa aidanud ka lehetoimetuse sisene hääletamine.