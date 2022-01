Otepääl alustas tööd lastekaitsespetsialist Laura-Liis Õnneleid

Laura-Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal bakaleureuse kraadiga. Ta on varasemalt töötanud asenduskodus, noortekeskustes ja Elva vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina, tegelenud perekondade ja noorte emade nõustamisega ning võrgustiku kaasamistööga.

«Leian, et selles töös on suur rõhk ennetustööl, kus saab kasutada mängulist lähenemist ning sellega seoses saan ka omad hobid rakendada ennetustöösse,» sõnas Laura-Liis Õnneleid. «Minu jaoks on Otepääle lastekaitsespetsialistina tööle asumine uus ja põnev väljakutse. Minuga võib alati ühendust võtta ja teha ettepanekuid.»