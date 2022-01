Luhamaal leiti veokist üle 900 000 salasigareti

«Leid näitab selgelt, et salakaubaveo riskid ja surve meie piiripunktidele on suur. Samas täiustame me pidevalt oma riskianalüüse ja kasutame tõhusaid järelevalve meetmeid, sealhulgas kaasaegset tollikontrollitehnikat. Tunnustus meie tolliinspektoritele, kes on oma ala parimad spetsialistid ja tänu kellele ei jõudnud suur kogus salakaupa mustale turule,» rääkis MTA tolliosakonna välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.