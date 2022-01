Mälumängureid kiusati kõrvenõgese ja vareskaera-aasasilmikuga

Mängujuht Kalev Lõhmus avaldas heameelt, et oludele vaatamata sedavõrd palju võistkondi kohale saabus. Tõsi, kadudeta hakkama ei saadud – veel loetud tunnid enne mängu algust selgus, et koroonaviiruse ei saa osaleda mitu tugevat võistkonda.

Tõnu Talve ja Valdis Meos koostatud küsimused olid tavapäraselt moel või teisel seotud Eestiga. Kuna turniiri käigus selguvad ka Valgamaa parimad mälumänguvõistkonnad, puudutas neist mõni ka just seda Rõngust mõne kilomeetri kaugusel olevat maakonda. Näiteks said üle korratud tõigad, et kirjanik Luise Vaher on olnud ka ajalehe Valga Kommunist toimetaja ja teine kirjanik Ernst Enno töötanud kümme aastat Valga krediidiühisuses.