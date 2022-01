Rakvere Teater toob Võrru ja Põlvasse klassikat

«Nagu peeglis» räägib loo perekonnast, kes raskuste kiuste üritab kokku jääda. Kuulsa filmi- ja teatrilavastaja Ingmar Bergmani teose on lavastanud Madis Kalmet, mängivad Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer.

Kalmeti sõnul on lavastuse põhiteema armastuse ootus, igatsus parema elu ja mõistmise järele.

Vaimsete probleemide käes vaevlev naine, tema arstist mees, naise kirjanikust isa ja kasvuraskustes noorem vend on saanud kokku puhkusesaarel, et veeta idülliline suvi üksteise seltsis. Kuid kaunis perepilt hakkab murenema, tuues ilmsiks igaühe sisemised probleemid. Perekonda koos hoida üritav Karin kõigub perekonna toetusest hoolimata reaalsuse ja palju ahvatlevama paralleelmaailma vahel.

«Onu Vanja» on Eili Neuhausi Tšehhovi-lavastus, kus saavad kokku vene hing, armastus ja igatsus. Põlva kultuurikeskusesse jõuab see esmaspäeval, 14. veebruaril.

Tegevus toimub metsade keskel maamõisas, mida võtab vaevaks külastada haritud professor oma glamuurse noore naisega. Nende tulek ei pööra pea peale mitte ainult mõisaelanike senist elukorraldust, vaid see lööb paraku segi ka nende hinged.

See lugu räägib ka armastusest ja üldinimlikest suhteprobleemidest. Eelkõige räägib see aga inimesest, kes on tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib endalt siiski, mida ta õieti elult tahab.