Omavalitsuste üürimajad täituvad elanikega

Valga linna ainuke omavalitsuse hallatav üürimaja asub aadressil Julius Kuperjanovi 12. Tegemist on niinimetatud lõvipeadega majaga, mis renoveeriti 2020. aasta suve keskpaigaks. Ehkki mõni korter leidis elaniku kohe, võttis maja täitumine siiski aega. Praeguseks on maja 17 korterist välja üüritud kõik.

«Üürikorterid täidavad kinnisvaraturul nišši, mida meie tingimustes erasektor ei tee. Lõuna-Eestis on kinnisvarahinnad nii madalad, et erasektoril ei ole kasumlik kortereid juurde ehitada või olemasolevaid kortermaju põhjalikult remontida. Samas ei tähenda see, et linnadel poleks vaja kvaliteetseid elupindu, eriti üürikortereid,» sõnas Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.