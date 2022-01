Laulu- ja tantsupidude tulevik on sattunud ohtu

Reede ennelõunal Põlva kultuuri- ja huvikeskuses aset leidnud kohtumisel maakonna kultuuritöötajatega sai minister ülevaate paikkondliku kultuuritegevuse hetkeseisust ning murekohtadest. Eesti rahvakultuuri keskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialisti Kati Taali andmeil on Põlvamaal 16 rahvamaja/kultuurimaja, 29 raamatukogu ja viis huvikooli. 139 taidluskollektiivi on kaasatud 2129 harrastajat. Kultuuriruumi märksõnad on Uma Pido, 1887. aastal ehitatud Eesti vanim seltsimaja Kanepis, laulupidude häll (esimene mitmehäälne laulupüha peeti 1855 Tilsis).