Jala kaotanud noor mees: elu koosneb lahingutest, mis tuleb võita

«Mina ennast kõrvalt hinnata ei oska: tunnen ainult, et lonkan ja vahepeal koperdan. Aga on inimesi, kes vaadanud minu kõndimist ja küsinud: kumb jalg sul see protees siis on?» räägib Mõniste kogukonnahing ja Kaitseliidu Võrumaa maleva pikaaegne noortejuht – noor mees, kes hoolimata kõigest püüab olla optimistlik, ja on ka.