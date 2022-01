Mullu novembris avas Barrus ka 10 miljonit eurot maksma läinud uue tehase. "Kui uus liimpuidu tehas oli investeering Barruse põhiärisse, siis Baltiklaasi ostu võtame me puhtalt kui finantsinvesteeringut. Baltiklaas jätkab oma tegevust Tartus ja Mäos ning Barrus Võru külje all," kommenteeris Barruse tegevjuht Martti Kork pressiteates.

Polar Glass on selleks tehinguks asutatud Barruse tütarühing. Barruse põhitegevuseks on liimpuitkomponentide tootmine akna- ning uksetootjatele, kõrvaltegevuseks on tootmisprotsessi käigus tekkiva saematerjali ja saepuru müük. Barruses töötab üle 300 inimese, ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli üle 50 miljoni euro. Umbes 80 protsenti Barruse toodangust eksporditakse, valdavalt Skandinaavia turule, kuid ka teistesse Lääne-Euroopa riikidesse ning USA-sse.