Lumetorm murdis puid ning ajas autod kraavi

Eile kell 8.22 teatati, et Vagamaal Otepää vallas Pilkuse külas on Vastsemõisa -Truuta teele kukkunud murdunud puud liikluse sulgenud. Teatajaks oli barjääri taha jäänud lumekoristusmasina juht. Päästjad vabastasid tee.

Samal päeval kell 21.43 teatasid hädas olevad inimesed Antsla vallast Tsooru külast, et on paksu lume sees teele kinni jäänud, nii et sõiduk on risti keset teed. Tsooru vabatahtlikud aitasid sõiduki liikuma. Väljakutsel leiti teinegi lumme kinni jäänud abi vajav auto, mis liikuma aidati.