Tuul veeretas Võrumaal lumepalle

Anna Marita Pukk sattus aga neidsamu palle nägema Horma külas Horma-Oti talu piiril asuvast Lahamäel. "Need lumepallid tundusid huvitavad. Püüdsin need jäädvustada, et kodustele ka näidata."

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak selgitas Postimehele, et seesugune ilmastikunähtus on võimalik siis, kui maapinnal on suhteliselt õhuke märja lahtise lume kiht, mille temperatuur on sulamistemperatuuri ehk nulli kraadi lähedal. «Selle õhukese märja lumekihi all peab olema niisugune aluspind, mille külge lumi ei kleepu, näiteks jääkiht,» ütles Kiitsak. Ka tuul peab olema piisavalt tugev, et neid lumepalle mööda maad liikuma panna, samas mitte liiga tugev, et neid laiali puhuda.