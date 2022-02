Ütlesite kohtumisel Põlvamaa kultuuritöötajatega, et olete kogumisretkel. Mida olete päeva vältel tallele pannud?

Kultuuritöötajate mõtteid ja soove, mida jagasin ka omavalitsusjuhtidega. Võtan kaasa teadmise, et meie laulu- ja tantsupeotraditsioon on Põlvamaal kindlasti hoitud. Siinsed kollektiivid, kes harjutavad suureks peoks hoolimata keerulistest aegadest, on peol kindlasti olemas. Kuulsin, et Põlvamaa raamatukoguhoidjad toimetavad väga eriilmeliste ülesannetega, tehes oma tööd suure rõõmu ja pühendumisega. Käisin nii Põlva keskraamatukogus kui Taevaskoja, Ahja ja Mooste harukogudes, et kohtuda inimestega, kes iga päev meie kultuurielu hoiavad.