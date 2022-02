Jaan Rapp: vaevaline mõistuseabielu

Suud pruukides solvas ta nii perekonna sõpru kui tuttavaid ja nii tuli pereisal ühtepuhku alustada nädalat poja väljaütlemiste klattimisega. Aga vaeva nähti pere kooshoidmisel kõvasti, vajadusel kostitas perepea ligimesi tordiga ja elu läks edasi.

Nüüd on tal aga uus suhe. Esialgu tundus kooselu igati harmoonilisena, partnerite vahel näis olevat hea klapp. Viimasel ajal seda aga enam öelda ei saa. Õhus on pinget ja selle asemel, et asjad omavahel selgeks rääkida, üritatakse neid lahendada kirja teel.

Eelkõige näib mõlemal poolel olevat hirm kaotada oma nägu. Samas antakse endale aru, et üksi hakkama ei saada ja ega ükski teine liit hetkel parem pole. Eelmist suhet ju ka naljalt üles ei soojenda. Hakka siis jälle vabandama ja mööda kondiitriärisid torte ostmas käima.

Nüüd on vastandumisteemaks võetud koroonapiirangutega seonduv, mis on tegelikult kurb ja ohtlik.

Iga rahvas olevat väärt oma valitsejaid ja nii ongi Kesk- ja Reformierakonna liit justkui üks Eestis üsnagi levinud peremudel. Selline, kus abielupooli ei seo kirg, vaid puhas pragmaatika. Ja mis kõige hullem, ka haiget tehakse üksteisele teadlikult.

Pikka aega üritas Keskerakond oma sõprade (loe: valijate) silmis plusspunkte teenida energiahindade hüvitamise teemal. Ise samal ajal üht kätt käsipiduril hoides, et liitu mitte lõhki ajada. Praegu võivad ilmselt mõlemad valitsuspartnerid rahulolevalt tõdeda, et oma nägu õnnestus päris hästi säilitada.

Nüüd on vastandumisteemaks võetud koroonapiirangutega seonduv. Mis on tegelikult kurb ja ohtlik, sest poliitilise hetkekasu nimel võidakse teha otsuseid, mis rahva tervise seisukohalt sugugi parimad olla ei pruugi.

Samuti tundub, et Keskerakonnas on jagatud rollid, kes hoiab käredamat ja kes leebemat joont. Nii võibki näha, kuidas näiteks Jaanus Karilaid päeval senist olukorda arvustab ja Jaak Aab samal õhtul kinnitab, et kõik on päris hästi.