Eesti kõige suurem kodutütarde ringkond on Võrumaal, kus liikmeid ligi 400. Võrumaa eripära teiste ringkondade ees on, et meie rühmad on koolidepõhised ning ka rühmade juhid enamasti kooliõpetajad või -töötajad. Rühmad tegutsevad peaaegu kõikides maakonna koolides. Käiakse palju looduses matkadel, silmaringi avardatakse ekskursioonidel, tarkusi õpitakse õppepäevadel, oskusi laagrites ning mõõtu võetakse võistlustel.