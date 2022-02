Lumelükkajad ristavad sahku

«Sageli on tõesti nii, et riigi teehooldaja lükkab lume kõnnitee peale, meie aga lükkame tagasi sõiduteele,» tõdes Antsla vallavalitsuse majandusnõunik Rain Ruusa, kelle sõnul on linnas selliseid pudelikaelu omajagu, kus suured lumevallid hooldamist takistavad. «Meil on teatud tänavatel jalgteede peal väiksema tehnikaga üsna keeruline toimetada ning oleme sageli sunnitud lume sellistest kohtadest ka ära vedama.»