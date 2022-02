Taimse koolilõuna programmiga on liitunud Kagu-Eestis kaheksa kooli ning viis lasteaeda

Programmiga on Kagu-Eestist liitunud Krootuse põhikool, Põlva kool, Viluste põhikool, Puka kool, Tsirguliina kool, Tõrva gümnaasium, Õru lasteaed-algkool, Võru gümnaasium.

Ka on liitunud programmiga Puka lasteaed, Põlva Pihlapuu lasteaed, Räpina Vikerkaare lasteaed, Tilsi Muumioru lasteaed, Veriora Õnneseene lasteaed.

Programmi eesmärk on tasakaalustada laste toidulauda ning tuua menüüsse rohkem köögi- ja puuvilju, teravilju ning pähkleid-seemneid, sest uuringud on näidanud, et Eesti kooliõpilaste toidulaud ei ole piisavalt mitmekesine ja toitainerikas.

Kooliprogramm sisaldab teadlikkust tõstvaid ettekandeid ja postreid õpilastele, koolitusi koolikokkadele ning toitlustamiseks sobivaid retsepte. Õpilastele mõeldud ettekannetes räägitakse tasakaalustatud toitumisest, ebatervisliku toitumisega kaasnevatest terviseriskidest ning keskkonnamõjudest.

Taimse Teisipäeva avaliku sektori koostööjuhi Karin Kanamäe sõnul on hakatud laste toitumisele üha rohkem tähelepanu pöörama. «Hea meel on näha, et koolid-lasteaiad mõistavad olukorra tõsidust ja tahavad laste toitumise parandamiseks midagi ette võtta. Tänu Taimsele Teisipäevale saab iganädalaselt üle 22 000 õpilase köögi- ja kaunviljarohkeid koolilõunaid, mis on nii tervislikud, toitvad kui ka maitsvad,» kiitis Kanamäe.

Taimse Teisipäeva pikaajalisem eesmärk on jõuda 2040. aastaks selleni, et Eesti elanike toidulaud oleks tasakaalustatud ehk lihatarbimine vähenenud kaks-kolm korda ning köögiviljade-kaunviljade-teraviljade osakaal suurenenud märkimisväärselt. «Kooliprogramm on üks osa Taimsest Teisipäevast, millega soovime juba maast madalast "harjutada" lapsi ja noori köögiviljarikaste toitudega, et ei kardetaks sooja paprikat ja keedetud lillkapsast,» lisas Kanamäe.