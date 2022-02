Teenetemärkide näitus jõudis Valga muuseumisse

Väljas on suur valik Eesti riiklikke teenetemärke. Samuti Kaitseliidu aumärke, kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti teenetemärke, aga ka kaitseministeeriumi ja kaitseväe teenete-, teenistus- ja tunnusmärke. Veel on näha kiriklikud ja seltside aumärgid, linnade ja valdade au- ja teenetemärgid ning asutuste ja organisatsioonide tunnustusmärgid.

Näituse korraldaja, Eesti Endiste Metsavendade Liidu esindaja Heiki Magnus märkis, et rändnäitus on publiku ees kaheksandat korda. Vaadeldavatest teenetemärkidest rääkides mainis ta, et nende seas on üks, mida loodetavasti enam kunagi ei tule välja anda. Nimelt antakse Vabadusristi aumärk Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul.