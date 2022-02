Politsei palub infot võimaliku petturi kohta

Mainitud isik olevat uste taga käinud Tsirguliina asulas. Kommenteerijate sõnul võis sarnase jutuga meest näha ka Valgas. «Otsime Taavi-nimelist inimest, kes käis ühe liikumisraskustega vanaproua juures raha välja petmas. Väitis, et auto läks katki ja vaja 165 eurot. Lubas mõne tunni pärast tagasi tuua. Lubas, et viib raha tagasi, kuid nüüd on kadunud,» seisis hoiatuses.