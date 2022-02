Otepää suusataja kannab Pekingis Eesti lippu

Otepäälane Mannima ütles hiljuti, et tema koos teistega Pekingisse ei lähe. «Lähen ainult siis, kui naistekoondisel on vaja minu abi,» ütles Mannima ja lisas: «Lähen siis, kui keegi peaks enne teatesõitu haigestuma.»

Himma muigas, et helistas kohe pärast teate saamist oma treenerile Kalju Ojastele, kes soovitas tal võimalikult soojalt riietuda. «Ta on ka olümpial lippu kandnud (Nagano olümpiamängudel 1998. aastal – toim) ning ta andis paar nippi,» ütles Himma. «Juba see oli uhke, et sain olümpiale. Lipukandmine on veel uhkem asi.»